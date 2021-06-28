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Alay konusu oldu! Kemal Kılıçdaroğlu reklam için CHP’li genç bulamadı mı?

A Haber
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Giriş: 28.06.2021 09:29
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapak fotoğrafı alay konusu oldu. Stok görsel uygulamasından hazır fotoğraflarla slogan üreten Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sosyal medyada tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında kullandığı kapak fotoğrafı alay konusu oldu. Stok görsel uygulamasından hazır fotoğraflarla slogan üreten Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sosyal medyada tepki çekti.

GENÇLİK BURADA MI?

Kapak fotoğrafında "Gençlik burada" sloganı ile gençlere oynayan Kılıçdaroğlu'nun kullandığı gençlere ait fotoğrafların Türkiye'den gençler olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada, 'kendi iradesiyle CHP'nin reklam filminde oynayacak genç bulamadınız mı?' şeklinde yoğun eleştiri yapıldı.

Fotoğraftaki kişiler ise Ukrayna'da ücret karşılığında fotoğrafları çekilen kim olduğu bilinmeyen iki gence ait.

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