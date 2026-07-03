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Alaattin Köseler'e ikinci tutuklama

İhaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Rüşvet alma" ve "İcbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandı.

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