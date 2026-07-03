Ödemiş'te yangın faciasının izleri siliniyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar için yürütülen çalışmalar tamamlanmak üzere. Alevlerin küle çevirdiği yaşam alanlarının yerine yapılan modern ve güvenli konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. A Haber Muhabiri Tayfun Er ve Kameraman İsa Mustafa Eraslan, küllerinden doğan o mahalledeki büyük dönüşümü ve vatandaşların yeni yuvalarına kavuştuğu o duygusal anları yerinde görüntüledi.