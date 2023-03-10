Alaattin Aldemir “Duyumlar var Kılıçdaroğlu’na hamle yapılacak” dedi asılsız çıktı

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta sandığa gideceğinin netleşmesinin ardından CHP medyası 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun suikaste uğrayacağıyla ilgili seçimi korku iklimine dönüştürme çabasına girdi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Alaattin Aldemir’in Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast iddialarının peşine CHP’li Özgür Özel de düştü. Kendisine Kılıçdaroğlu’na suikast yapılacağıyla ilgili bilgi geldiğini iddia eden Alaattin Aldemir açılan soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadeye çağrıldı. Avukatıyla birlikte ifade veren Aldemir’in iddiaları asılsız çıktı.

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