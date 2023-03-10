10 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Alaattin Aldemir “Duyumlar var Kılıçdaroğlu’na hamle yapılacak” dedi asılsız çıktı
Türkiye’nin 14 Mayıs’ta sandığa gideceğinin netleşmesinin ardından CHP medyası 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun suikaste uğrayacağıyla ilgili seçimi korku iklimine dönüştürme çabasına girdi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Alaattin Aldemir’in Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast iddialarının peşine CHP’li Özgür Özel de düştü. Kendisine Kılıçdaroğlu’na suikast yapılacağıyla ilgili bilgi geldiğini iddia eden Alaattin Aldemir açılan soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadeye çağrıldı. Avukatıyla birlikte ifade veren Aldemir’in iddiaları asılsız çıktı.