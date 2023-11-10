Aktörlerden İsrail’e tepki Oscarlı aktristen ateşkes çağrısı

İsrail'in Filistin'deki katliamına dünyaca ünlü sinema oyuncuları da tepki gösterdi. Oscar ödüllü sinema yıldızı Cate Blanchett, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu, Birleşmiş Milletler'in ateşkes çağrısını hatırlattı. İtalyan oyuncu Antonio Di Matteo da Roma Uluslararası Film Festivali'nin açılışında, Filistin'e destek için pankart açtı.

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