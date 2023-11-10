10 Kasım 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aktörlerden İsrail’e tepki Oscarlı aktristen ateşkes çağrısı
İsrail'in Filistin'deki katliamına dünyaca ünlü sinema oyuncuları da tepki gösterdi. Oscar ödüllü sinema yıldızı Cate Blanchett, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu, Birleşmiş Milletler'in ateşkes çağrısını hatırlattı. İtalyan oyuncu Antonio Di Matteo da Roma Uluslararası Film Festivali'nin açılışında, Filistin'e destek için pankart açtı.