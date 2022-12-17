Akşener'in danışmanından HDP ile ittifak itirafı: Biz bunu reddetmeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez, katıldığı bir radyo programında, HDP ile kurdukları ittifakı itiraf etti. 2019 yerel seçimlerindeki ittifaklarına ilişkin kendisine yöneltilen, "HDP 'Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir' dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusuna, "Biz bunu reddetmeyiz" diyerek yanıt verdi.