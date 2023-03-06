Akşener'in 3 Mart'taki ayrılık konuşmasını kim hazırladı? A Haber'de çarpıcı iddia: "Çok enteresan bir duruma götürecek bizi"

Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener açıklamasında, CHP liderini, "Üzülerek söylüyorum ki 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." şeklinde sert ifadelerle hedef almıştı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında, Akşener'in koalisyona sert ifadelerle yüklendiği metnin kimin tarafından yazıldığına ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı ve "Çok enteresan bir duruma götürecek bizi" diye konuştu.