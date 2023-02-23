23 Şubat 2023, Perşembe
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Akşener'den İmamoğlu'na hepsi işin içinde! Muhalefetin kentsel dönüşüm çelişkisi...
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası en çok gündeme gelen konulardan biri kentsel dönüşüm oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında kara propagandaya başlayan muhalefet, devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürüp algı operasyonlarına girişmişti. Muhalefetin tepki çeken tutumu ise arşivdeki görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı. İşte muhalefetin kentsel dönüşüme karşı çıktığı anlar... .