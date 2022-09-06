Akşener'den CHP'ye 'HDP'ye bakanlık' göndermesi: Partinin görüşü bu demek ki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları CHP'nin HDP'ye bakanlık vadetmesine ilişkin konuştu. Gürsel Tekin'in CHP'nin 'kilit taşlarından bir tanesi' olduğunu söyleyen Akşener, "O böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre, partisinin görüşlerini iletiyor demektir." dedi. CHP'ye açıkça rest de çeken Akşener, "Bizim diğer siyasi partilerle ilişkilerimize saygı duymak zorundasınız." ifadelerini kullandı.