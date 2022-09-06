06 Eylül 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akşener'den CHP'ye 'HDP'ye bakanlık' göndermesi: Partinin görüşü bu demek ki
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları CHP'nin HDP'ye bakanlık vadetmesine ilişkin konuştu. Gürsel Tekin'in CHP'nin 'kilit taşlarından bir tanesi' olduğunu söyleyen Akşener, "O böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre, partisinin görüşlerini iletiyor demektir." dedi. CHP'ye açıkça rest de çeken Akşener, "Bizim diğer siyasi partilerle ilişkilerimize saygı duymak zorundasınız." ifadelerini kullandı.