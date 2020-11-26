Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil imamı"na 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kıran, "Türk milleti darbe girişimini bastırdıktan sonra bu darbecileri çok uzun süre olmadan yargılayabilme dönemine girdi bu Türkiye için büyük bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil imamı"na 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kıran, "FETÖ terör örgütü seçilmiş AK Parti hükümetini devirmek istedi. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa çağırması halkla bütünleşmesi bu darbe girişimini püskürttü. Akıncı davası darbenin merkeziydi aslında. Yargılaması bitti. Türk milleti darbe girişimini bastırdıktan sonra bu darbecileri çok uzun süre olmadan yargılayabilme dönemine girdi bu Türkiye için büyük bir başarıdır." ifadelerini kullandı.