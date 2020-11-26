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Akıncı Üssü davasında karar! Darbecilere ceza yağdı

A Haber
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Giriş: 26.11.2020 10:56
Güncelleme:26.11.2020 11:19
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Kemal Batmaz’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı karar sonrası A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Sarı, "Türkiye'de derin izler bıraktı. Akıncı Üssü'nden kalkan uçakların aslında sadece oradan planlanmadığı gerçekliğini burada vurgulamam lazım." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Kemal Batmaz'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı karar sonrası A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Sarı, "Türkiye'de derin izler bıraktı. Akıncı Üssü'nden kalkan uçakların aslında sadece oradan planlanmadığı gerçekliğini burada vurgulamam lazım." ifadelerini kullandı.

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