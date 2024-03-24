24 Mart 2024, Pazar
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Akın akın mitinge | İstanbul emanetini almaya gidiyor! Rekor katılım
Başkan Erdoğan 31 Mart yerel seçimler kapsamında en büyük mitingini bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapacak. Rekor katılımın beklendiği miting için İstanbullu yollara düştü. Yüz binlerin akın akın Başkan Erdoğan ve Murat Kurum'u desteklemek üzere çıktıkları yolda A Haber muhabiri Pınar Özenç o anları canlı yayında ekranlara getirdi.