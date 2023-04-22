AK Parti'ye peş peşe silahlı saldırılar! Perde arkasında ne var?

AK Parti’nin İstanbul Kocasinan seçim irtibat bürosu iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. O sırada büroda çalışan partililer, saldırıyı yara almadan atlattı. Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde; AK Parti’nin Adana Çukurova ilçe binası da yine silahlı saldırıya uğramıştı. Peki bu saldırıların arkasında ne var? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz ve gazetesi Mustafa Ertekin değerlendirdi.

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