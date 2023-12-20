AK Parti’nin sloganı “Gerçek Belediyecilik”

AK Parti'de 2024 yerel seçimlerinin sloganı belli. Sahaya "Gerçek Belediyecilik" vurgusuyla inilecek. Üç aşamalı kampanya ile seçmene muhalefetin söz verip de yapamadıkları ve AK Parti'nin vaatleri anlatılacak. Kampanyanın lansman tarihi de belirlendi. 15 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesi ile birlikte adaylarını kamuoyuna tanıtacak.

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