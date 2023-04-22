22 Nisan 2023, Cumartesi
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AK Parti'nin İstanbul'daki ofislerine üst üste silahlı saldırılar! Önce Kocasinan şimdi de Kuleli...
AK Parti İstanbul Kocasinan'daki ve Kuleli'deki ofislerine motosikletten ateş açıldı. İki kişi tarafından yapılan saldırıda 5 el ateş açıldığı iddiaa edilirken yaşanan saldırı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ifade etti. Kabaktepe ayrıca "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti binalarına yönelik saldırılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti'yi hedef göstermesinden sonra arttı. İşte detaylar...