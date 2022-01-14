AK Partili Numan Kurtulmuş’tan CHP’li Özgür Özel'e: Tam bir zır cahillik! Karanlığın tam daniskası

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP’li Özgür Özel’in 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamasına sert bir dille tepki gösterdi. TRT’de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Çocuklarımızın eğitimi için Orta Çağ zihniyeti demesi, bununla da yetinmeyip fizikten ne anlarlar, matematikten ne anlarlar, bunlar tam bir karanlıktır demesi tam bir zır cahilliktir, karanlığın tam daniskasıdır.” İfadelerine yer verdi.

CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı. Skandal sözlerin ardından pek çok makamdan kendisine tepkiler gelirken bir eleştiri de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi. TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, bu skandal ifadeleri, "Karanlığın tam daniskasıdır" şeklinde yorumladı.

CHP'li isimlerin yaptığı skandal açıklamalara değinen Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'helalleşme' çıkışına vurgu yaparak sert tepki gösterdi.

CHPLİ ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİ

4-6 yaş grubuna yönelik din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e isim vermeden yüklenen Kurtulmuş, "'CHP, bir arayış içerisinde diyerek' inanası geliyor insanın. Tam inanacakken birisi kalkıp bir şey söylüyor. 'Orta Çağ zihniyeti' demesi, bununla yetinmeyip 'Fizikten matematikten ne anlar' demesi tam bir zır cahilliktir. Karanlığın tam daniskasıdır." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Özel'in açıklamalarını 'ilimden, medeniyet tarihinden bir şey görmeyen bir zihnin ortaya koyduğu bir şey' olarak niteledi.

"KALK BİR ÖZÜR DİLE"

Helalleşme çıkışı sonrası bir vatandaş olarak 'CHP iyi bir şey yapacak herhalde' dediklerini fakat yapılan açıklamalar sonrası partinin aynı tas aynı hamam politikalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Herhalde burada da dili sürçmez diyoruz. Kalk bir özür dile, 'Bu bizi temsil etmiyor' de... Yok. 'Kur'an Orta çağla yan yana getirilemez' dese, millet helalleşmeye inanacak." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Bu konuları konuşurken dahi canlarının sıkıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Başka bir CHP'li kalkıp, affedersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edecek, Müslümanlığı karşısına alarak 'Sen FETÖ'cünün Allah'ısın' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu lütfen bu adamlarınıza fren yaptırın" mesajını verdi.