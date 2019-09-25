AK Partili Kurtulmuş'tan İyi Parti ve CHP'nin gizli IMF görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika haberi.. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İyi Parti ve CHP'nin gizli IMF görüşmesiyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." dedi.