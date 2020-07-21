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AK Parti'den 'Sosyal Medya Kanun Teklifi' ile ilgili flaş açıklamalar

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Giriş: 21.07.2020 13:04
Güncelleme:21.07.2020 13:05
Son dakika haberine göre... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sosyal medya için yapılan kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Özlem Zengin, "Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluklar getiriyoruz." dedi. Zengin, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmeyen sosyal ağ platformlarına uygulanacak 5 aşamalı yaptırım sürecini de açıkladı.
AK Parti'den 'Sosyal Medya Kanun Teklifi' ile ilgili flaş açıklamalar
AK Parti'den 'Sosyal Medya Kanun Teklifi' ile ilgili flaş açıklamalar
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