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AK Parti'den 'Sosyal Medya Kanun Teklifi' ile ilgili flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sosyal medya için yapılan kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Özlem Zengin, "Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluklar getiriyoruz." dedi. Zengin, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmeyen sosyal ağ platformlarına uygulanacak 5 aşamalı yaptırım sürecini de açıkladı.