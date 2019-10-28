AK Parti'den son dakika af açıklaması! Ömer Çelik canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... AK Parti, MKYK ve MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik basın mensuplarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, bir basın mensubunun ikinci yargı paketine yönelik soruya yanıt verdi. Af yasasına yönelik konuşan Çelik, "Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliği istiyoruz. Bir yandan cezasızlık algısı diye bir durum söz konusu olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... AK Parti, MKYK ve MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik basın mensuplarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, bir basın mensubunun ikinci yargı paketine yönelik soruya yanıt verdi. Af yasasına yönelik konuşan Çelik, "Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliği istiyoruz. Bir yandan cezasızlık algısı diye bir durum söz konusu olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"CEZA İNDİRİMİ YERİNE..."

Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.