AK Parti'den skandal haritaya tepki: Türkiye hesabını soracaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Papa’nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili ‘tepki gösterilmiyor’ eleştirilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Papa'nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili 'tepki gösterilmiyor' eleştirilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Çelik örgüte ait paçavra haritaların Türkiye için hükmü olmadığını belirtirken "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır." dedi.

Öta yandan Çelik "Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır." ifadelerini kullandı.