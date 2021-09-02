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AK Parti’den muhalefete FETÖ tepkisi: FETÖ muhalefeti umut olarak görüyor

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 11:37
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasıyla kamudan uzaklaştırılanlara bir kez daha göreve iade sözü vermesine AK Parti’den tepki geldi. A Haber'e konuşan Grup Başkanvekili Cahit Özkan ''KHK'lılara verdikleri destek FETÖ’ye verdikleri destektir.'' dedi. Cahit Özkan muhalefeti FETÖ’ye kalkan olmakla suçladı.
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