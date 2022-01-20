20 Ocak 2022, Perşembe
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AK Parti’den İYİ Parti’ye tepki! Ömer Çelik: Türk Adaletine iftira atmak siyaset yapma biçimi değildir
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki gösterdi. Sözcü Çelik yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.