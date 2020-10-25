AK Parti'den Geert Wilders'ın paylaşımına tepki

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına tepki göstererek, “Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Paylaşımında "#TerroristGeertWilders" etiketini kullanan Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır." ifadelerine yer verdi.

Çelik, şunları kaydetti:

İNSANLIK ADINA MÜCADELE EDEN HERKESE DÜŞMANDIRLAR

"Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

CUMHURBAŞKANIMIZ İŞTE BU FAŞİZME GEÇİT VERMİYOR

#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir."

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: ARTIK DUR DEMENİN ZAMANI GELMİŞTİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Wilders'a sert tepki göstererek, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir." dedi.

AK Parti'li siyasetçiler, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Bülent Turan, Wilders'a, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajlarla cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, paylaşımında, Geert Wilders'ın, Hollandalı aşırı uçta yer alan, siyasetini husumet ve skandal açıklamalar üzerine kuran bir kişi olduğunu belirtti.

Bostancı, "Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu. İnsanlığın yüz karası. Umarız medeni dünyaya ait olan Hollandalılar gereğini yapar." dedi.

Din düşmanlığının ardında kaynakların dağılımına ilişkin ufuksuz siyasetlerin, meseleyi kışkırtıcı bir motivasyon kaynağı olarak kutsalın alanına taşıma kurnazlığı bulunduğunu belirten Bostancı, "İslam düşmanlığı da aynı nedenlerle gündemde. Derdi hesap olanların bu yöntemle bilançosu daha yıkıcı olur." ifadelerini kullandı.

"İŞTE BU ALÇAK O ZAMAN KAYBEDECEK"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu faşist Hollandalı'ya Avrupa'nın değerlerini boşuna hatırlatmayın. Çünkü artık ortada bir Avrupa değeri yok. Avrupa'yı yöneten zihniyet bu ırkçı adamla aynı kafada." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, paylaşımında, "Türk-İslam düşmanlığına fırsat vermemek için kendi değerlerimize sahip çıkalım. İşte bu alçak o zaman kaybedecek." mesajını verdi.

"GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Avrupa'nın, kendini bilmeyen, sorumsuz, dengesiz, Geert Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük bir sınavda olduğunu" dile getirdi.

Yükselen faşizm ve İslamofobinin, başta AB olmak üzere kimseye huzur getirmeyeceğine işaret eden Turan, "Güçlü olmak zorundayız. Terörizmi büyütmek isteyenlere inat insanlık kazanmalı." vurgusu yaptı.

"WİLDERS'İN YAPTIĞI TAM BİR ALÇAKLIKTIR"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir. Ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bu, ahlaksızlığın da sınırını aşmış kişidir." ifadelerini kullandı.

Çalık, yazılı açıklamasında, Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Wilders'in geçmişte de Kur'an-ı Kerim'i yasaklamak, ülkedeki camileri kapatmak gibi İslam karşıtı açıklamalarda bulunduğunu aktaran Çalık, "Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir. Ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bu, ahlaksızlığın da sınırını aşmış kişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öznur Çalık, Avrupa'da ırkçı, yabancı düşmanı yaklaşımların ve İslamofobinin giderek arttığını belirterek, "Fransa başta olmak üzere Avrupa'da ırkçılık ve faşizm yeniden hortluyor. Birkaç on yıldır bastırmaya çalıştıkları bu aşağılık duygular gün yüzüne çıkıyor. Oysa medeniyet yalanını ne de güzel pazarlıyorlardı dünyaya. Bunlara ses çıkarmayanlar da bunlar kadar aşağılıktır." ifadelerine yer verdi.