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Fonlarda ödeme nasıl yapılacak? 1 milyon TL için yeni tasfiye düzenlemesi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fonlarda ödeme nasıl yapılacak? 1 milyon TL için yeni tasfiye düzenlemesi

AK Parti, sermaye piyasasında tasfiye sürecine alınan yatırım fonları ve yatırımcıların alacaklarına ilişkin 10 maddelik kanun teklifi hazırladı. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanırken, tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımcıların ödemelerini nasıl ve ne zaman alacağı merak ediliyor. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, A Haber canlı yayınında düzenlemenin ayrıntılarını ve fon soruşturmalarının piyasaya etkisini değerlendirdi.

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