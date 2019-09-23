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23.09.2019

AK Parti'den CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıya ilişkin konuştu. Muş, "CHP görüşme yapabilir bu normal, ama neden gizli tutuldu. CHP'ye gelecek için bir rol mü biçiliyor, millete açıklansın." dedi.

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