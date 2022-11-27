AK Parti’de ’Büyük İstanbul’ Buluşması

Başkan Erdoğan, NEF Stadyumu'nda düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'na katılmak için stadyuma geldi. Başkan Erdoğan, stadyumda 10 binlere hitap etti. AK Parti teşkilatlarına talimat veren Erdoğan, Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ile en kısa sürede bir araya geleceğiz. "İkamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleri ile temasa geçeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız." açıklamasında bulundu. Bu buluşmanın detaylarını Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer ile detaylandırdık.