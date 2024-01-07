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AK Parti'de belediye başkan adayları belli oluyor!

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Giriş: 07.01.2024 12:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını açıklayacak. Kritik toplantı öncesi nefesler tutulurken Başkan Erdoğan bugün İstanbul dahil olmak üzere toplamda 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkanı adaylarını duyuracak. Geri kalan illerin adayları ise 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak olan toplantıda paylaşılacak. A Haber ekipleri adayların açıklanacağı illerde canlı yayınlarla son durumu aktarıyor. İşte detaylar...
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