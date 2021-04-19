AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin flaş açıklama | SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin soru üzerine Çelik, "Bu gerilimin, Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

"GERİLİMİN DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"



Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin soru üzerine Çelik, "Bu gerilimin, Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

Ömer Çelik şunları söyledi;



"Donbas'taki ateşkes ihlallerinde 20'ye yakın Ukrayna askerinin ölümüyle sonuçlandı. Rusya arkasından Karadeniz'de bölgeyi kapattı. Rusya, Ukrayna ve AGİT arasında bir çözümün olmasını istiyoruz. Kuşkusuz biz Kırım bölgesindeki işgali tanımıyoruz. Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkilerimiz var. Bu süreci de diplomatik bir süreçte 3'lü temasla çözülmesini arzu ediyoruz."