19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin flaş açıklama | SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin flaş açıklama | SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2021 19:03
Güncelleme:19.04.2021 19:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin soru üzerine Çelik, "Bu gerilimin, Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

"GERİLİMİN DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin soru üzerine Çelik, "Bu gerilimin, Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

Ömer Çelik şunları söyledi;

"Donbas'taki ateşkes ihlallerinde 20'ye yakın Ukrayna askerinin ölümüyle sonuçlandı. Rusya arkasından Karadeniz'de bölgeyi kapattı. Rusya, Ukrayna ve AGİT arasında bir çözümün olmasını istiyoruz. Kuşkusuz biz Kırım bölgesindeki işgali tanımıyoruz. Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkilerimiz var. Bu süreci de diplomatik bir süreçte 3'lü temasla çözülmesini arzu ediyoruz."

Yunan Bakan tarihe geçecek! "YUNAN BAKAN TARİHE GEÇECEK!"
"YUNANİSTAN KATLİAMA İMZA ATMAYA ÇALIŞIYOR"
Darbe imalı bildiriye tepki DARBE İMALI BİLDİRİYE TEPKİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Davutoğlu 128 milyar dolar nerede yalanına ortak olmaya çalışırken komik duruma düştü
Ahmet Davutoğlu 128 milyar dolar nerede yalanına ortak olmaya çalışırken komik duruma düştü
Rusya-Ukrayna gerilimi...
Rusya-Ukrayna gerilimi...
Yunanistan katliama imza atmaya çalışıyor
"Yunanistan katliama imza atmaya çalışıyor"
Yunan Bakan tarihe geçecek!
"Yunan Bakan tarihe geçecek!"
Darbe imalı bildiriye tepki
Darbe imalı bildiriye tepki
Aşılar nasıl saklanıyor? Karekodun önemi nedir?
Aşılar nasıl saklanıyor? Karekodun önemi nedir?
A Haber AFAD deprem simülatöründe! Deprem anında nelere dikkat edilmeli?
A Haber AFAD deprem simülatöründe! Deprem anında nelere dikkat edilmeli?
Rus turistlerden ülkelerine Türkiye tepkisi! En çok gitmek istediğimiz yer Türkiye
Rus turistlerden ülkelerine Türkiye tepkisi! En çok gitmek istediğimiz yer Türkiye
İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı!
İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı!
70 bin liralık su borcunu sildirmiş
70 bin liralık su borcunu sildirmiş
Gri pasaport soruşturması
Gri pasaport soruşturması
Diyarbakır aileleri için şiir yarışması
Diyarbakır aileleri için şiir yarışması
Daha Fazla Video Göster