SON DAKİKA | Yunanistan mültecileri yakmak istedi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan bir katliama imza atmaya çalışıyor

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sığınmacılara Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında topladı.

Toplantıda Meclis çalışmaları, iç ve dış gelişmeler ile koronavirüsle mücadele ele alındı.

Kritik toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sığınmacılara Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor" dedi.

"YUNANİSTAN KATLİAM YAPMAYA İMZA ATIYOR"



"Mülteci botuna yaklaştıktan sonra Yunanistan sahil güvenlik unsuru, mültecilerin üstüne yakmak için benzin döküyor. AB ülkesi bir üyenin yaptığı zalim davranışı durduran milletimizin asil evlatları sahil güvenlik güçlerimizdir. Kalabalık olan mülteci botunu şişlendiğiniz zaman hayatta kalma imkanı vardır. Yunan güvenlik güçleri benzin dökerek bir katliam yapmaya imza atıyor. Türk sahil güvenlik ekiplerimiz orada olmasa denizleri mezar yapacaklar. Hepsi Akdeniz'de ölecekti. Bizim karşımıza sürekli Yunan Türkiye ilişkilerini Ankara AB ilişkisine sokmaya çalışıyorsunuz. Sürekli bize belge yok diyorsunuz. Bakın buna. 41 göçmen, Türkiye'nin sahil güvenlik ekibi sayesinde kurtarılmıştır. AB sürekli olarak üyemizin arkasındayız diyor. Bu olay AB karasularında gerçekleşiyor. Bu görüntülere ne diyorlar? Bunu herkesin görmesi gerekiyor."

