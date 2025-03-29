AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Tam bir yeteneksizlik sergiliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dış basına yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, "CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP’ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de “dış vesayet davetiyesi” eklemiş oldu." dedi.

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