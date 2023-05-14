14 Mayıs 2023, Pazar
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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: Verileri göre Cumhurbaşkanımız açık ara önce
Son dakika haberleri… AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Siyasette sandık namustur. Demokratik mücadelenin nasıl verileceğini gösterdik. Sayım şeffaflıkla devam ediyor. CHP neden telaş içinde? Telaşa gerek yok, oy sayımı sürüyor. Verileri göre Cumhurbaşkanımız açık ara önce. CHP’nin yaptığı milli iradeye gasp girişimidir. Biz milletin iradesine bağlıyız. Millet adına açıklamayı YSK yapacak. Biz kazandığımızda vatandaşımızı kaybetmez” dedi.