AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Narin Güran" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in Harbiye-İmam Hatip karşılaştırmasının temelsiz olduğunu vurgularken "Bu milletin çocuklarına haksızlıktır" ifadelerini kullandı. Narin cinayetine de değinen Çelik "Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi. Siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır" dedi. İsrail'in Gazze'de Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesine de değinen Çelik "Netanyahu hükümeti katil şebekesidir" ifadelerini kullandı.

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