11 Eylül 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Narin Güran" açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in Harbiye-İmam Hatip karşılaştırmasının temelsiz olduğunu vurgularken "Bu milletin çocuklarına haksızlıktır" ifadelerini kullandı. Narin cinayetine de değinen Çelik "Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi. Siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır" dedi. İsrail'in Gazze'de Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesine de değinen Çelik "Netanyahu hükümeti katil şebekesidir" ifadelerini kullandı.