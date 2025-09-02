AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Savunma sanayimiz geldiği nokta gurur verici”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerin kendi milli güvenliği için olduğunu vurguladı. Çelik, Çelik Kubbe başta olmak üzere elde edilen başarıların kimse için tehdit oluşturmadığını, Türkiye’nin gücünün barışın teminatı olduğunu ifade etti.

