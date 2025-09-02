02 Eylül 2025, Salı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Savunma sanayimiz geldiği nokta gurur verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Savunma sanayimiz geldiği nokta gurur verici”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 20:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerin kendi milli güvenliği için olduğunu vurguladı. Çelik, Çelik Kubbe başta olmak üzere elde edilen başarıların kimse için tehdit oluşturmadığını, Türkiye’nin gücünün barışın teminatı olduğunu ifade etti.
