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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsmail Haniye ağustos ayında Meclis’te konuşacaktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsmail Haniye ağustos ayında Meclis’te konuşacaktı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 31.07.2024 10:14
İsmail Haniye’nin şehit edilmesi ile ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Mahmut Abbas ve İsmail Haniye’nin aynı gün Meclis’te konuşma planı yapıldı. Haniye Ağustos ayında TBMM’de konuşma yapacaktı.” dedi.
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