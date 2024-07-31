AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsmail Haniye ağustos ayında Meclis’te konuşacaktı

İsmail Haniye’nin şehit edilmesi ile ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Mahmut Abbas ve İsmail Haniye’nin aynı gün Meclis’te konuşma planı yapıldı. Haniye Ağustos ayında TBMM’de konuşma yapacaktı.” dedi.

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