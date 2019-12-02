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02.12.2019

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı. Toplantının gündemine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Ömer Çelik, Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrika bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini açıkladı.

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