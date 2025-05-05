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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: PKK’nın feshi dönüm noktası olacak

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: PKK'nın feshi dönüm noktası olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 19:03
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik KKTC'de Külliye'nin açılmasının tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak 'Kıbrıs davası bizim için önemli' dedi. Çelik 'Sırrı Süreyya Önder'i ebediyete uğurladık. 'Sonuca ulaşalım sonra sağlığımla ilgilenirim' diyordu. Önder farklı kimlikleri birleştirmeye çalışıyordu.' dedi. Özel'e yapılan saldırıyı lanetleyen Sözcü Çelik 'Alçakça bir saldırı yapıldı. Siyaset kurumu şiddet karşısında birlik içinde olmalı. Özgür Özel ve CHP'ye bir kez daha geçmiş olsun' şeklinde konuştu. İç cephe vurgusu yapan Çelik ' İç cephe güçlenirse Terörsüz Türkiye gerçekleşir. Terörsüz Türkiye için atılan her adım önemlidir. PKK'nın kendini feshetmesi bir dönüm noktası olacak. Terörsüz Türiye devlet politikasıdır. Bu süreçte provokasyonlara izin vermeyiz. Herkesin hedefi Terörsüz Türkiye olmalıdır. Günler içinde yeni gelişmeler bekliyoruz. ' dedi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: PKK’nın feshi dönüm noktası olacak
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