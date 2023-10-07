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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar! "Yeni MYK belli oldu"

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Giriş: 07.10.2023 21:14
AK Parti'de yeni MYK üyeleri belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter ise Fatih Şahin oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK üyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur.

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK'nin içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.

AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin oldu.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Parti sözcüsü Ömer Çelik, Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz oldu.

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