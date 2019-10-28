AK Parti Sözcüsü Çelik: DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da yapılmalı |Video

AK Parti Sözcüsü Çelik,"Tüm terör örgütleriyle mücadele, herkesin ilkeli bir şekilde hepsine karşı aynı tavrı almasıyla mümkündür. DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamalarda, DEAŞ elebaşının öldürülmesi ile ilgili, "Bir terör örgütünün liderinin öldürülmesi söz konusuyken, bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz." dedi.

"DEAŞ liderinin öldürülmesi terörle mücadele noktasında bir dönüm noktası. Umarız bütün terör örgütlerine karşı aynı ilkeli yaklaşım devam eder." ifadelerini kullanan Çelik, "YPG/PYD terör örgütünün varlığı DEAŞ'ı geriletmek değil, tam tersine DEAŞ'ın zemin bulmasına imkan vermektedir." şeklinde konuştu.

Çelik, "Tüm terör örgütleriyle mücadele, herkesin ilkeli bir şekilde hepsine karşı aynı tavrı almasıyla mümkündür. DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE KİMSENİN MÜLTECİ KAMPI DEĞİLDİR"

"Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir." diyen Çelik, "Dolayısıyla (AB) yapacakları işi, bu meselenin sürdürülebilir insani standartların korunması açısından hassasiyetle ele almaları ve ciddi bir eylem planıyla önümüze gelmeleri gerekir." şeklinde konuştu.

PKK YANDAŞLARININ AVRUPA'DAKİ TÜRKLERE SALDIRILARI

Çelik, PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları ile ilgili de "Bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

"CEZA İNDİRİMİ YERİNE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNDEN YANAYIZ"

İkinci Yargı Paketi ile ilgili olarak da AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.