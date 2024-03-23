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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ A Haber'de konuştu: "Şanlıurfa'da AK Parti büyükşehir ve ilçelerde yarışı önde götürüyor"

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 23:33
Güncelleme:23.03.2024 23:33
Son dakika.... AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ A Haber'de konuştu. Bozdağ, yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da vatandaşlarımızın her biri siyaseti çok yakından takip ediyor. Ve olanı biteni bizden daha iyi analiz ediyorlar. Şuanda Şanlıurfa'da AK Parti büyükşehir ve ilçelerde yarışı önde götürüyor." dedi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ A Haber’de!
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ A Haber'de!
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