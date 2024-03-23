AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ A Haber'de konuştu: "Şanlıurfa'da AK Parti büyükşehir ve ilçelerde yarışı önde götürüyor"

Son dakika.... AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ A Haber'de konuştu. Bozdağ, yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da vatandaşlarımızın her biri siyaseti çok yakından takip ediyor. Ve olanı biteni bizden daha iyi analiz ediyorlar. Şuanda Şanlıurfa'da AK Parti büyükşehir ve ilçelerde yarışı önde götürüyor." dedi.