AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Kudüs kırmızı çizgimizdir. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi. PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nun BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıldığını belirten Çelik, "Mehmetçiğin hedefe ulaşacağından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı. Çelik ABD'nin terör örgütü PKK'ya desteği ve CENTCOM komutanı Michel Erik Kurilla'nın terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le görüşmesine tepki gösterdi.

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