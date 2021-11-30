AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten Bülent Arınç ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bülent Arınç'ın sözlerine yanıt veren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde tekrar aday olup, olmayacağı konusu spekülasyona açık veya sorgulama konusu değil. Cumhur İttifakı’nın adayı tabi ki Cumhurbaşkanımızdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

AZERBAYCAN'A TAZİYE

Üzücü bir haber Azerbaycan'dan geldi, orada da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

ENGELLİLERLE BULUŞMA

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizle bir araya geldiler. Buradaki mesajlar Türkiye'deki devrimi göstermektedir. Yine engelli kardeşlerimize dönük olarak altı çizili şekilde pozitif ayrımcılık yürürlüğe konulmuştur. Dünyada ilk defa engelliler için merkezi bir sınav yürürlüğe konulmuştur. Engelli vatandaşlarımızın mücadele hikayeleri bütün Türkiye'nin hikayesidir. 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bütün bu yaklaşımları bir yardım değil, hak olarak görüyoruz.

"YENİ MAHKEME" AÇIKLAMASI

Değerli arkadaşlarım bugün Adalet Bakanımız açıkladı. Yeni mahkemeler yürürlüğe girecek.

TÜRKİYE'NİN KÖRFEZ AÇILIMI

Körfez ile yeni sayfaların açılması ve başka ülkelerle de bu sayfaların açılacak olması dış politikada derinleşmenin, ve bazı sorunların yeni aşamalarda çözüme kavuşmasıdır. Pandemi döneminde bir daha ortaya çıktı ki alt yapımızı kimsenin itemeyeceğini bir kere daha gösterdi. Son derece önemli projeler düğüm noktasıdır. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretiyle birlikte yoğun dış politika görüşmeleri devam edecek.

ATATÜRK'ÜN BUGÜNE KADAR BİLİNMEYEN RÖPORTAJI HAKKINDA AÇIKLAMA

Tarihimizin açısında çok önemli gördüğüm bir konuyu ele almak istiyorum. İngiliz arşivlerinde Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen İngiliz gazetesinde verdiği bir röportajı ortaya çıktı. Kapitülasyonlara hiçbir alanda izin verilmeyeceğini söylüyor.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

Terörle mücadele son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonlarının Sonbahar-Kış aşamalarında 270 PKK barınma alanına yönelik sürüyor. Sınırlarımızın yakınında kurulmak istenen terör yapılanmalarına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. MİT, Katar İstihbarat Teşkilatı ile birlikte geçen gün Türk vatandaşlarımızı kurtardı. Bu insanı kurtarma çalışmaları son derece yoğun emek gerektiren ve her zaman da sonuç alınmayan unsurlar. Türkiye'nin güvenilir bir devlet olma algısı, MİT'in yaptığı operasyonlar kapsamında da kabul ediliyor. Bazı devletler zamanında da vatandaşlarının kurtarılmasını bizden istediler.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI

Daha önceki MYK toplantılarında size bahsetmiştim. Kadına şiddet konusunda her türlü çalışma yapmaya hazırız demiştim. Kadın Kolları Başkanlığımızın düzenlediği çalıştayın amacı bu zamana kadar alınan tedbirlerin nasıl pekiştirileceğiydi. Bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. MYK'mız buradaki sonuçları siyasi açıdan neler yapılabilir değerlendirecektir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanımız MYK'nın açılışında kapsamlı bir değerlendirme yaptılar. Kararlı bir şekilde politikaların uygulanmaya devam edeceği mesajını verdi.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

BÜLENT ARINÇ'IN AÇIKLAMALARINA NET YANIT

Cumhur İttifakı'nın adayı tabiki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den de bir açıklama yapıldığı doğru değildir. Hemen hemen bütün il kongrelerimizde teşkilatlarımızla bir araya geldiğimiz her yerde bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Tabanımızın, vatandaşlarımızın görüşü budur. Hiçbir gölgeli alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Defalarca açıklandı. Bu apaçık bir gerçek.

MGK'DAKİ EKONOMİ VURGUSU VE KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ

Onların kafasındaki geçmiş yıllardaki MGK'yı siyasetin üzerinde bir vesayet olarak algıladıkları için, halbuki gerçek MGK ülkeyle ilgili her değerlendirmeyi güvenlik meselesi olarak değerlendirir. Örneğin bunun en başında Türkiye Cumhuriyeti devletinin etrafındaki ekonomik gelişmeler tabi ki önemlidir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Burada tabi ki Bakanlığın bir yetki alanı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken onların sahasına girmekten kaçınmak isterim. Kuşkusuz AK Parti MYK'sı bu konuyu değerlendirdi. Çeşitli görüşler ortaya koyuldu. Bu bizim siyasi görüş olarak ortaya koyduğumuz yaklaşımdır. Benim söylemem doğru değil. Orada komisyon var. Hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir çerçevede. Değerli vatandaşlarımızın hiç kuşkusu olmasın. Bize iletilen her mesajı alıyoruz. Çeşitli alınan kararların zor zamanları oluyor, kolay zamanları oluyor. Kolay zamanların da zor zamanların da farkındayız. AK Parti MYK'sı bu sıcak gündemde bir değerlendirme yapmıştır.