AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: 6'lı masa çok absürtlüklerin ortaya çıkacağı bir Türkiye vadediyor!

6’lı masada derinleşerek devam eden Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi A Haber’de yayınlanan "ARKA PLAN" programında yorumlandı. Birbirinden farklı sözler söyleyen ve her an kriz çıkararak vatandaşa kaos vadeden muhalefete yüklenen AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, “Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını garanti altına almak için o 6’lı masayı kurdu. Herkesin de bir hakkı olduğunu tanımlamasının nedeni İYİ Parti karşısında da pazarlık payında elini güçlendirmek içindir. Kendi medyası bile buna itiraz ediyor.” dedi. Ayvalı ayrıca, “(6’lı masa) En ufak bir istişaresizlikte çok absürtlüklerin ortaya çıkacağı bir Türkiye vadediyorlar. Stratejik kararda birbirlerine sormadan harekette kriz ile tehdit ediyorlar. Seçmen bunu iyi değerlendirmeli” açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kaosun zirveye çıktığı 6'lı masadaki bütün genel başkanların Cumhurbaşkanı kadar, Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacağını söyledi.

Davutoğlu'nun bu sözleri 6'lı masada krize neden oldu. Davutoğlu'ndan sonra DEVA Partisi genele Başkanı Ali Babacan da benzer ifadeleri kullandı.

Birkaç gün sonra Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı sözümüzü dinlemezse kriz çıkar, seçime gidilir" dedi.

Davutoğlu daha sonra da "Kalkalım biz o zaman masadan, seçim mi kazanacaksınız" sözleriyle diğer aktörlere rest çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Davutoğlu'nun "eşit imza yetkisi" açıklamasına destek oldu, "kriz çıkabileceğini" o da dile getirdi.

İYİ Parti cephesinde ise "eşit imza" konusunda kafalar karışık.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu geçtiğimiz hafta "Bahsedilen şekilde bir yöntem doğru değildir" dedi. Ancak bugünkü toplantısında Kürşad Zorlu "Seçilecek 13. Cumhurbaşkanının ortak akıl, uzlaşma kültürünü çerçevesinde hareket edebilmesi için gerekli bütün yasal ve uygulamadaki koşulların sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Davutoğlu'nun uyarısı bu çerçevededir. İYİ Parti de bu çerçevede katkı sunacak ve geri adım atmayacaktır." dedi.

Genel Başkan Akşener'den ise henüz bir açıklama yok. Ancak Akşener, aralık ayında "Herkes oyu kadar yetkili olacak" açıklaması yapmıştı.

A HABER'DE 6'LI MASA YORUMLARI

6'lı masada derinleşerek devam eden Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi A Haber'de yayınlanan ARKA PLAN programında yorumlandı.

"KEMAL BEY ADAY OLABİLMEK İÇİN HERKESE ZEYTİN DALI UZATIYOR"

Programda söz alan Avukat Serkan Toper, "Demokraside böyle Cumhurbaşkanının tevazu gösterip 'ben oy oranına bakmam, eşit söz hakkı olacak deme hakları yok. Bu millet iradesinde aykırı. Evet partiler aldıkları oy kadar söz hakkına sahibi olurlar. Meclis'teki ağırlıkları kadar söz sahibi olurlar. Bunu millet takdir etmiştir. Nokta. Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) aday olabilmek için herkese zeytin dalı uzatıyor." dedi.

HDP VE TERÖR UYARISI

Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP tehlikesine dikkat çeken Toper, 6'lı masanın iktidar olması ihtimaline değinerek "Türkiye'nin hayrına HDP'nin bir tane dahi yasanın TBMM'den geçmesine müsaade etmeyecektir. Terör şehirlerimize iner." ifadelerine yer verdi.

"TABANI BİLE 'BUNLAR MI ÜLKEYİ YÖNETECEK' DİYOR"

"Masada kavga diz boyu" yorumunda bulunan Stratejisit Coşkun Başbuğ ise "Yoğun bir toplantı gerçekleşecek. Aylardır biz tartışıyoruz. Yanarım da 6'lı masa bizim kadar bu konuları konuşmuyordur. 7 ay bekledik… Babacan '7'li masa yazışma usulünde ortak bir karar verdik' dedi. Bu açıdan baktığımızda kendi tabanı bile bunu söylemeye başladı; 'Bunlar mı ülkeyi yönetecek.' Altın günü gibi toplanıp toplanıp ayrılıyor." cümlelerine yer verdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN 1. TURDA KAZANACAK"

Diğer yandan Coşkun Başbuğ, "Batı dahil şunu kabul ediyor. 'Ne yaparsak yapalım Sayın Erdoğan'ı sandıkta durdurmanın imkanı yok' diyor. İddia ediyorum Başkan Erdoğan uzak ara seçimi 1. turda sonlandıracak." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN TAHT OYUNU: MEDYASI BİLE BUNA İTİRAZ EDİYOR

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı da, "Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını garanti altına almak için o 6'lı masayı kurdu. Herkesin de bir hakkı olduğunu tanımlamasının nedeni İYİ Parti karşısında da pazarlık payında elini güçlendirmek içindir. Kendi medyası bile buna itiraz ediyor." dedi.

"6 LI MASA TÜRKİYE'YE KRİZ VADEDİYOR"

Ayvalı ayrıca, "(6'lı masa) En ufak bir istişaresizlikte çok absürtlüklerin ortaya çıkacağı bir Türkiye vadediyorlar. Stratejik kararda birbirlerine sormadan harekette kriz ile tehdit ediyorlar. Seçmen bunu iyi değerlendirmeli" açıklamasını yaptı.