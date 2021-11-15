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AK Parti MKYK toplandı! Gündem asgari ücret | Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 15.11.2021 15:46
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni asgari ücret öne çıkan en önemli başlık olarak görünüyor. Bu arada yarın AK Parti TBMM Grubu'nda, yeni grup başkanının belirlenmesi için seçim yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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