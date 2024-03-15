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AK Parti İzmir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ A Haber'de: İzmir için yeni bir başlangıç olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 15:10
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı.
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Hamza Dağ A Haber’de
Hamza Dağ A Haber'de
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