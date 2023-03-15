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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım toprağa verildi

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Giriş: 15.03.2023 17:34
Güncelleme:15.03.2023 17:34
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın 84 yaşında vefat eden annesi Fahriye Yıldırım için Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından gerçekleşen tören sonrası merhume Fahriye Yıldırım toprağa verildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi görüyordu.

Fahriye Yıldırım, 84 yaşında bugün vefat etti.

Fahriye Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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