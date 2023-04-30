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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'nın FETÖ'nün meşrulaştırmaya çalışıldığı seçimdir!

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Giriş: 30.04.2023 22:41
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber’de yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem’de soruları yanıtladı. Türkiye düşmanı örgütler HDPKK ve FETO'dan güç alan 7'li koalisyonun içinde bulunduğu hıyanete dikkat çeken Yıldırım, "ABD, gelişmiş diye tabir edilen ülkeler Türkiye'deki seçim önemli diyor. Bizi çok sevip merak ettiklerinden değil. Burada bu seçim ilk defa bölücü örgütlerin PKK'nın FETÖ'nün meşrulaştırmaya çalışıldığı seçimdir. Sandığa dolaylı olarak getirilmeye çalışılıyor." dedi. Başkan Erdoğan'ın şer odaklarının oyununu bozduğunu bildiren Yıldırım, "Biz kimseden emir almayız. Onlar için can sıkan bir lider var! O da Başkan Erdoğan'dır." ifadelerine yer verdi.
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