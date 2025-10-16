16 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 16.10.2025 11:16
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de özel açıklamalarda bulundu. Hüseyin Yayman deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken Gazze ateşkesi için ise "Türkiye yeni bir tarih yazıyor. Gazze'de barışa bir adım daha yaklaştık. Yeter ki katil İsrail devleti sözünde dursun. İsrail sadece insanlığı değil aynı zamanda medeniyetleri de yok ediyor." ifadelerini kullandı.
