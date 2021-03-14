14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay: HDP’nin kapatılması için şartlar oluştu

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay: HDP’nin kapatılması için şartlar oluştu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2021 21:55
Güncelleme:14.03.2021 22:04
Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP kapatılsın mı kapatılmasın mı? tartışmalarını A Haber’de yorumlayan AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, “HDP'nin kapatılması için şartlar oluştu” dedi.

Canan Barlas ile Gündem programında HDP kapatılsın mı kapatılmasın mı? sorusunu yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay, "Ben (HDP) kapatılabileceğini düşünüyorum. Yani HDP'nin kapatılması için gerekli bütün şartlar oluştu. Atık kapatılmaması dahil toplumda ciddi bir tepki oluşturuyor. Türkiye'de halk, bu kadar terörle iltisaklı bir yapıyı, yapılanmanın bütün unsurlarıyla, teşkilatlarıyla, faaliyetleriyle bu kadar iç içe olan bir yapıyı hoş gören bir demokrasi anlayışında değil." dedi.

HDP KAPATILIRSA NE OLUR?

Yasin Aktay, "Bu değerlendirmeler benim kişisel değerlendirmemdir. Hukuk bu konuda ne der? AK Parti'de henüz alınmış bir karar yok. Ama benim tahminin genel anlamda Türkiye'de şu anda siyasi atmosfer, demokratik bilinç artık böyle bir partiyi demokrasinin sınırları içerisine sığdırmakta ciddi anlamda zorlanıyor." şeklinde konuştu.

HDP’nin kapatılması için şartlar oluştu "HDP'NİN KAPATILMASI İÇİN ŞARTLAR OLUŞTU"

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ VE DEMOKRATİK BİR HÜVİYETE SAHİPTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir." demişti.

"HİÇ KİMSE MİNDERDEN KAÇMAMALI"

MHP Lideri Bahçeli, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK'yla irtibatı, iltisakı ve ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatmasının çok önemli ve bekledikleri bir gelişme olduğunu" söyledi.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİYSE HDP'NİN KAPATILMASI ACİLDİR"

Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi delilli ve belgeli şekilde HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğunu tespit ederse, ki başkaca bir seçenek yoktur, HDP diye bir partiden, kapatmaya neden olan üye ve yöneticilerinden söz etmek artık mümkün olamayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır." dedi.

"Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemesi gerektiğini" dile getiren Bahçeli, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeleri TBMM'ye gelen "bölücü milletvekilleri" hakkında her siyasi partinin tutumunu derhal netleştirmesi gerektiğini vurguladı.

İşte HDPyi kapatmaya götüren formül İŞTE HDP'Yİ KAPATMAYA GÖTÜREN FORMÜL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP’nin kapatılması için şartlar oluştu
"HDP’nin kapatılması için şartlar oluştu"
Türkiye'den Kosova'ya kınama
Türkiye'den Kosova'ya kınama
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Başkan Erdoğan vatandaşların çağrısını yanıtsız bırakmadı
Başkan Erdoğan vatandaşların çağrısını yanıtsız bırakmadı
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı töreninde önemli açıklamalar
AK Partili Hayati Yazıcı'dan A Haber'e özel açıklamalar
AK Partili Hayati Yazıcı'dan A Haber'e özel açıklamalar
Hangi illerin renkleri değişti?
Hangi illerin renkleri değişti?
Kısıtlamalar geri gelecek mi?
Kısıtlamalar geri gelecek mi?
Korona savaşçılarının mesajı
Korona savaşçılarının mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
Alman basını Türkiye'ye nefret kustu
Alman basını Türkiye'ye nefret kustu
Bakan Soylu'nun annesi son görev
Bakan Soylu'nun annesi son görev
Daha Fazla Video Göster