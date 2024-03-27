AK Parti Batman mitingi | Başkan Erdoğan: Ekonomi programımız işliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman mitinginde açıklamalarda bulundu. Ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Güçlü bir kadro kurduk. Ekonomi programımız işliyor. Batman'ın evladı olan Hazine Bakanımız olan Mehmet Şimşek'e tam itimattım var." dedi. 14-28 Mayıs seçimleri hakkında konuşan Erdoğan, "Altılı masa dediler şu anda hiçbiri parlamentoda değil. Altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisleri tarafından kuruldular siyaset mühendisleri tarafından yıkıldılar." ifadelerini kullandı.

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