Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık açıkladı! Doğalgaz desteği ne zaman başlayacak?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, vatandaşlara yapılacak olan doğal gaz desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi. Peki doğalgaz desteği ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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